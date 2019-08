CLOSE

Carmelita revela detalles de su relación con María Félix. (Foto: La Voz)

Ahora que Carmen Salinas fue invitada como madrina de “Padrisimo Tour por la Equidad”, movimiento del que es embajadora María del Carmen Félix, sobrina de María Félix, recordó el mal trato que le dio “La Doña”, en los inicios de su carrera.

“Me trató feo, pero yo me divertí mucho. Nos tocó trabajar en Rosarito, BC, y cuando salimos de aquí (de la Ciudad de México), yo la agarre así a ella (del brazo) y me dijo: 'quítame la mano, porque me vas a ensuciar'”, recordó la actriz.

No conforme con haberle pedido a Carmen que no la tocará, María la retiró de su mesa, cuando la actriz trato de hacerle compañía en un desayuno.

“En Rosarito hacíamos dos shows por día, al día siguiente del primero, me levanto y voy al restaurante, porque nos daban las tres comidas, voy y me siento en su mesa y me dice: 'quién te dijo que te sentaras aquí', y le contesté: 'es que la vi sola y quise hacerle compañía', y me respondió: 'retírate. porque viene gente muy importante y me retiré', comentó Carmen.

Después de esa humillación, Carmelita confiesa que le sorprendió que la invitara a pasear por Tijuana, incluso pensó que quería arreglar la situación, sin embargo, fue aún peor.

“Me fui al lobby y paso y me pregunta: '¿no vas a Tijuana?' y yo volteó a ver a quién le hablaba y me dijo: 'te hablo a ti', y me llevo a Tijuana, fuimos a una tienda que se llamaba Sara imports , que ya no existe y empezó a pedir calcetines, camisas, su perfume Joy, de Jean Patou, cremas… qué no pidió, todo el día, así. Hasta que me dijo: '¿conoces el perfume de Joy, de jean Patou?' y le dije: 'no señora' y me contesta: 'nada más lo compran las que tienen dinero'. Duramos ahí como 5 horas y ella compré y compré cosas, y al final me dice: 'estira las manos como si fueras abrazarme' y que empieza a colgarme todas las bolsas en las dos manos, y me empezó a poner las cajas, le dije: 'solo quíteme la de arriba para que pueda caminar'… por eso me llevó”, recordó Carmen.

Años después, 'La Doña' cambió con ella

A pesar de la forma en que la trató en aquel momento, Carmen la recuerda con cariño, pues el día que la vio en “Aventurera”, su comportamiento fue distinto, pues ambas habían perdido a sus hijos.

“En 'Aventurera' fue otro trato, porque me dijo : 'ahora si ya somos hermanas del mismo dolor, yo perdí a mi hijo y tú perdiste a tu hijo'”, puntualizó.

