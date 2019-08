CLOSE

Angélica Celaya, orgullosa de formar parte del elenco de “Preso No.1”, que asegura, impactará. (Foto: Telemundo)

Luego de haberse convertido en madre, la actriz Angélica Celaya, estuvo más de un año alejada de los foros, para poder disfrutar a su pequeño, sin embargo, cuando le ofrecieron interpretar a la Primera Dama, en “Preso No. 1”, la nueva serie de Telemundo, no dudó en regresar, ya que el papel es espléndido, es una mujer fuerte, de gran importancia en una historia muy bien escrita.

VIDEO: Actores de 'Preso No. 1': nuestra realidad necesita una figura como el protagonista

“Como latina, siempre he buscado personajes en donde pueda representar a una mujer fuerte y Miranda no es la excepción. A mi me gusta mucho interpretar a mujeres fuertes, porque soy responsable de lo que represento, y no solo porque lo vea mi ahijada, mi sobrina, que también el público y las niñas en su casa, vean que sí se puede lograr todo lo que uno se propone”, señaló la actriz, nacida en Tucson, Arizona.

Orgullosa de dar vida a Miranda Collins, la Primera Dama de México, en este drama político, producido por Telemundo, la actriz asegura que fue creando su propia interpretación del personaje, y no tomó como ejemplo a ninguna Primera Dama, de ningún país.

“En México tuvimos una actriz (Angélica Rivera) que se convirtió en Primera Dama, pero mucho más allá de eso, a mi me gusta hacer personajes humanos, yo quería hacer algo mucho más verídico en lo que es la historia, partir de una necesidad de cuando una mujer es Primera Dama, no tiene la atención de su esposo, porque él está ocupado en la Nación, su amante es el país; aquí, Miranda tiene esa necesidad de querer disfrutar y compartir con la persona, con el hombre, no con el político, lo quiero en casa y en mi cama y de ahí parto”, indicó.

Una mamá de hoy

Dar vida a una Primera Dama, es un reto histriónico, que Angélica enfrentó, sin tener referencia alguna. (Foto: Telemundo)

Feliz de criar un bebé y seguir adelante con su carrera, Angélica revela que disfrutó al máximo el primer año de su hijo, pero ahora es doblemente gratificante enfrentar esta doble responsabilidad de atenderlo y trabajar en un proyecto que le hizo mucha ilusión.

“Me tomé un año, gracias a Dios, porque quería estar con mi niño, hay muchas mamás que regresan enseguida de que tuvieron a su hijo y yo tuve la fortuna de que no fue así. Uno como madre, lo que tiene en consideración para regresar a trabajar, es si vale la pena tomar un proyecto y estar lejos del niño, pero yo no sólo tomé el proyecto, agarré a mi niño y nos venimos a México cuatro meses”, puntualizó.

CONÓZCALA

Angélica Celaya

Nació un 9 de julio en Tucson, Arizona

Comenzó su carrera en el reality “Protagonistas de Novela 2”

Dio vida a Jenni Rivera en la serie “Mariposa de Barrio”

Está casada con entrenador de boxeo Luis García

Tiene un hijo que se llama Ángel Alessandro

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/08/02/angelica-celaya-serie-preso-no-1-telemundo/1858934001/