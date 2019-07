CLOSE

Manuela “Kira”, fue la peor pesadilla para Teresa Mendoza “La Reina del Sur”. (Foto: Telemundo)

Aunque Manuela (“Kira”) yace muerta, bajo las balas de Teresa Mendoza “La Reina del Sur”, para la actriz mexicana Paola Núñez, vivirá por siempre, porque, sin duda, es un personaje marcó un antes y un después en su carrera artística, que comenzara desde los 12 años de edad, en la que ha brillado como protagonista de melodramas.

“Manuela es un personaje complejo, es un personaje perturbado, Manuela pierde a su hermana y desde ahí su vida cambia, porque busca vengarse de Teresa Mendoza, a quien cree culpable de su muerte y la considera su enemiga número 1”, señaló Paola, al inicio de “La Reina del Sur 2”, con la que deja atrás a la heroína clásica de telenovela.

La principal aliada de Epifanio Vargas (Humberto Zurita) para acabar con Teresa Mendoza (Kate del Castillo), no podía ser alguien mejor que “Kira”, una agente de la DEA, una mujer fuerte, cuyo principal objetivo era no solo acabar con “La Reina del Sur”, sino hacerla sufrir y padecer en vida, y por ello se capacitó altamente en armas, tecnología y bombas.

Para Paola, Manuela no solo es un personaje maldito, antagónico, que tiene una estructura moral errónea, es una mujer con un gran dolor. El odio que le tiene a Teresa, no es gratis, viene de la muerte de su hermana, y con ello no justifica a su personaje, lo entiende.

Para la actriz de melodramas como “Amor en Custodia” y “Reina de Corazones”, la realización de “La Reina del Sur”, le dejó grandes aprendizajes.

“Además de lo bien escrito del cada personaje, una de las cosas que más me llamaron la atención de la realización, fueron las escenas de acción, las persecuciones, las secuencias de acción entre Teresa Mendoza y Manuela”, indicó.

CONÓZCALA

A Paola Núñez le encantó que su personaje, tan oscuro y maquiavélico, la llevara a realizar grandes escenas de acción, que no había hecho antes en su carrera. (Foto: Telemundo)

Paola Núñez

Nació en Tecate, Baja California

Inició su carrera a las 12 años

Es egresado del Cefac, escuela de TV Azteca

Su carrera se catapultó con el personaje de "Bárbara Bazterrica" en la telenovela “Amor en Custodia”

Ha protagonizado telenovelas como “Las Juanas”, “Destino”, “Pasión Morena”

En el 2014 firmó contrato con Telemundo

En 2017, participa en la serie de western americano “The Son”

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/26/paola-nunez-manuela-kira-la-reina-del-sur-2/1805682001/