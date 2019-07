CLOSE

Jorge Ortiz de Pinedo, gran amigo de José José, prefiere no opinar de los problemas familiares que enfrentan los hijos de “El Príncipe de la Canción”. (Foto: La Voz)

Desde que José José se fue a Miami, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo no ha podido verlo, sin embargo, prefiere no opinar sobre Sarita, hija del cantante, quien ha impedido que sus dos hijos mayores se acerquen a él.

“Es muy difícil meterse en esas cosas, diría Juan Tenorio, son pláticas de familia, de las que yo nunca he hecho caso, para qué te metes en eso”, indicó.

Jorge aclaró que no ha podido viajar a Miami, pero en cuanto lo haga, platicará si pudo ver al cantante.

“Voy a ir cuando vaya a Miami y ya les contaré, a ver si me deja entrar Trump y ya si me deja entrar, vemos si me dejan pasar al hospital”, comentó.

Sobre su propia salud, el actor aseguró que se encuentra bien.

