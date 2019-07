CLOSE

“La Chica Dorada” estará en Phoenix, el 14 de septiembre en el auditorio The Van Buren.

Paulina brillará en 10 escenarios de Estados Unidos con su gira #DeseoTour2019. (Foto: Cortesía)

Con mas de 30 años de exitosa carrera artística, Paulina Rubio regresa a los escenarios de Estados Unidos con su gira #DeseoTour2019, que comenzará el 12 de septiembre en San José, California y abarcará 10 ciudades más, entre ellas Phoenix, Arizona, el 14 de septiembre en el auditorio The Van Buren.

Considerada una de las reinas del pop en español, “La Chica Dorada” tiene programado para esta gira un espectáculo fuera de serie, con una gran producción en la que vestirá de gala sus más sonados éxitos además de las nuevas propuestas de su álbum “Deseo”, como “Desire (Me Tienes Loquita)” y “Suave y Sutil,” además del nuevo sencillo “Ya No Me Engañas”.

Paulina acaba de terminar con gran éxito, en España, su participación como coach de dos emisiones de La Voz, por lo que está encantada de retomar su gira de conciertos en Estados Unidos.

Aquí su fechas:

Sep 12 San José, CA @ San José Civic Auditorium

Sep 13 Alpine, CA @ Viejas Casino

Sep 14 Phoenix, AZ @ The Van Buren

Sep 16 Los Ángeles, CA @ Wiltern

Sep 19 Houston, TX @ Revention Music Center

Sep 21 McAllen, TX @ McAllen Performing Arts Center

Sep 22 San Antonio, TX @ Aztec Theatre

Sep 25 Chicago, IL @ Chicago Theatre

Sep 27 Brooklyn, NY @ Kings Theatre

Sep 29 Washington, DC @ Warner Theater

MÁS: Paulina Rubio: “Sin deseo no tenemos nada”

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/25/paulina-rubio-trae-su-gira-deseotour-2019-phoenix/1827247001/