Alan protagoniza la cinta “Conoces a Tomás”. (Foto: La Voz)

Gracias a su canal “Alan X el Mundo”, el actor y cantante Alan Estrada. se puede dar el lujo de elegir los proyectos histriónicos en los que desea estar, por ello, lo vemos largas temporadas, sin pisar ni un escenario.

“Yo escojo lo que quiero hacer, “Alan X el Mundo” me ha dado una estabilidad económica y una seguridad personal que me permite hacer solo lo que yo quiero como actor o cantante”, indicó.

Alan asegura que está muy feliz viajando por el mundo y narrando todo lo que le pasa en sus viajes, lo que además le ha redituado, le da para vivir bien, y su trabajo artístico lo realiza solo por placer, como la cinta “Conoces a Tomás”, que protagoniza y está por estrenarse.

“No hago ningún proyecto por necesidad, lo hago porque me gusta, cuando yo leí 'Conoces a Tomás', dije: 'esta peli yo la vería, la quiero hacer' y la hice”, indicó.

El actor adelantó, que también pronto regresará al teatro, aunque no será en un musical, donde ha brillado en obras como “Hoy no me Puedo Levantar”.

“Hay un proyecto de teatro para octubre, pero no es musical”, puntualizó.

