Vadhir está solventando su carrera como cantante. (Foto: La Voz)

Con la finalidad de lograr una carrera como cantante, Vadhir Derbez asegura que ha invertido en sus propios ahorros en su música, un gusto que él se está dando y en el que no está apoyado por nadie, por lo que va muy firme en su idea, pero con mucha cautela, para no descapitalizarse.

“Es complicado, la gente no entiende lo que hay detrás de un sencillo, lo mismo con mis videos de comedia y todo, la gente cree que tengo un equipo de producción y edición, y todo es con mis ahorros, de mi trabajo que vengo haciendo desde los seis años, ahí van, poco a poco, destinados a esto, y no puedo tirar la casa por la ventana, porque he conocido mucha gente que vende casas, que vende todo para meter un sencillo y no pasa nada, hay que ser inteligente con eso”, expresó.

Vadhir reiteró que aunque cuenta con el apoyo moral de toda su familia para este proyecto, nadie lo financia económicamente para solventar su carrera como cantante.

“Lo estoy haciendo yo con mi esfuerzo, con mi dinero, nada de la familia, nadie me está pagando esto, nadie me está ayudando a escribir ni las canciones, ni nada”, indicó.

El cantante, quien presentó su segundo sencillo “Toda la Banda”, evitó hablar sobre las críticas que ha recibido el thriller de su nueva cinta “Como si Fuera la Primera vez”.

“Vayan a verla”, puntualizó.

