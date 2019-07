CLOSE

El actor arremetió en contra de Rocío Banquells, ya que asegura que ella fue la dijo que debía dinero a Hacienda.

Alfredo acusa a su ex cuñada Rocío Banquells de querer perjudicarlo, difundiendo mentiras. (Foto: La Voz)

El actor Alfredo Adame aseguró que no tiene ninguna deuda con Hacienda, luego de que se publicara que les debe 8 millones de pesos.

“Yo no le debo nada a Hacienda, yo me fui a un juicio fiscal hace cinco años, lo más qué pasó fue que un día llegó una licenciada a mi casa con una notificación de que al otro día iban a embargarme, si hubieran ido a embargar hubieran llegado con 20 personas y cinco camiones, llegó solo ella y como vino se fue la licenciada”, indicó Adame.

Expresó que quien difundió esa información falsa, fue su ex cuñada, la cantante y actriz Rocío Banquells.

MÁS: Carlos Trejo no se arrepiente de haber golpeado a Alfredo Adame

“La señora Banquells tuvo qué ver (en la difusión de esta supuesta deuda), porque ella fue la que dijo que le debía a Hacienda ocho millones; el novio de la señora Banquells, es un abogado fiscal que, además, la señora Banquells y el novio robaron a Carlos Moreno el productor; Carlos Moreno me lo dijo: “tu cuñada me fraudeó”. Rocío Banquells es una fraudulenta, es una mitómana, es una mala persona, es una bruja, eso es lo que es, es fraudulenta, mentirosa, a mi me robó, convenció a mi mujer para que me robara un cheque de 60 mil, disque para sacar su disco”, comentó.

Debido a las información que, según Adame, Banquells ventiló sobre él, no se quedó callado y arremetió contra ella.

“Pregúntenle ustedes qué vendía, era un polvito blanco en unos sobres de celofán y unos carrujos envueltos en periódico”, indicó.

Finalmente el actor aseguró que la pelea contra Carlos Trejo no se suspenderá solo “se pospondrá”.

MÁS: Alfredo Adame llama 'cobarde' a Carlos Trejo

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/22/alfredo-adame-arremete-otra-vez-en-contra-de-rocio-banquells/1796970001/