Jenni, ahora a través de los ojos de Laura Lucio, quien fuera su manager y amiga. (Foto: Universal)

Luego de Esteban Loaiza se entregará en una Corte Federal de San Diego para cumplir su sentencia por posesión de droga, la ex manager de Jenni Rivera, Laura Lucio, expresó que la cantante sabía de los supuestos problemas que tenía Esteban con las drogas, pero no lo pudo corroborar.

“Meses antes (de su muerte) a Jenni le informan que había unas fotografías donde Esteban estaba consumiendo, Jenni estaba buscando el momento apropiado para platicar con él, me dijo: “ no voy a creer de chismes, hasta que no pueda platicar con él, estaba la boda de su hija Jacky y no quería causar un problema familiar, entonces dijo: “voy a observar”, cuando sucede todo lo demás, por eso ella traía consigo toda esa preocupación”, indicó Lucio.

La ex manager, y escritora del libro “Una Vida Loca”, donde habla lo que vivió al lado de la cantante, aseguró que Jenni siempre vio a Esteban como un hombre íntegro y responsable.

“Él se portaba de lo más normal, era muy amable, siempre muy respetuoso en la casa y fuera de la casa”, indicó.

Sobre si considera que Esteban utilizó dinero de Jenni para comprar drogas, Laura prefiere mantenerse al margen de ese tema.

“Yo no puedo decir eso, ya estaría en la conciencia de Esteban”, indicó.

Laura Lucio asegura que la cantante había perdonado a Chiquis, porque realmente su molestia con ella fue por la fotos íntimas que su hija le enviaba a Elena.

“Lo de las fotos salió desde antes que Jenni Rivera muriera, no es que yo esté sacando esto de nuevo, eso ya había salido a la luz pública, yo estoy relatando el sentir de Jenni sobre estas fotos, cuando ella las ve, lo que ella siente era rabia, pero ya había perdonado a Chiquis”, comentó.

Sobre si considera que la familia Rivera tendría que darle una autorización, ahora que planea hacer un documental, basado en su libro y el material que ella tiene, Laura aseguró que no necesita permiso de la familia.

“La familia sabe que yo iba a sacar este libro, la familia sabe desde años, que yo iba a continuar con los planes de contar mi historia, porque esto es mi historia, obvio con Jenni. No necesito su autorización, yo puedo como productora sacar lo que es mío”, puntualizó.

