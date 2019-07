CLOSE

Elyfer quiso que en la transformación de Betty, su cabello permaneciera tan rizado como lo tiene naturalmente. (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

Antes de hacer la serie “Betty en NY”, la actriz mexicana Elyfer Torres no se sentía lo suficientemente bella para protagonizar una historia, a veces creía que no se acercaba a los estereotipos que pensaba exigía la industria, en su inseguridad, nos cuenta en exclusiva para TV y Más/La Voz, sentía que hasta su cabello rizado era un impedimento para lograrlo.

“Había momentos en los que me comparaba con el proceso de otras actrices, y justo a veces sentía que no hacía lo suficiente, incluso, llegué a pensar: “me tengo que planchar el pelo para castear”, pensé que yo era el problema, aunque después, me di cuenta que no llegaba la oportunidad correcta, donde yo me quedara y solo era no desistir”, indicó.

Y precisamente ahora, que interpreta a Betty, quiso de alguna forma superar esa inseguridad que le daba su cabellera rizada y en la transformación que se realizó en la trama de este personaje tan icónico, quiso que su cabello permaneciera así.

Elyfer Torres es una joven actriz que protagoniza la exitosa producción de Telemundo “Betty en NY”. Elyfer fue elegida luego de entrevistar a más de 300 actrices, y fue escogida como la indiscutible nueva "Betty". (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

“Siempre hay como un tabú con el pelo rizo, que si es feo, que si no, y me dije ¿por qué cambiarlo?, finalmente lo hablé y se decidió no hacerlo, porque era parte de esencia de Betty”, comentó.

Gracias a “Betty en NY”, Elyfer confiesa que se hizo más segura de sí misma, pues descubrió que el físico no importa, cuando las ganas por cumplir tus sueños, van más allá de un estereotipo de belleza.

“Me ha ayudado a ser más segura y olvidarme de esas ideas de qué hay que tener un tipo de belleza. No se trata de cómo te veas, puedes lograr todo lo que quieras, no importa el exterior toda esa envoltura, lo importante es trabajar por tus sueños y no hay nada que te pueda parar”, indicó.

Gracias a Betty, su carrera se ha transformado, ya que ahora el público la reconoce por su trabajo.

Betty es el personaje deseado por Elyfer. (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

“Cambió cien por ciento en todo, ahora salgo a la calle y dicen: “me encanta la telenovela, me encanta Betty” y formar parte de la vida de las personas, es muy conmovedor y muy bello”, señaló.

Elyfer no tiene miedo a ser encasillada como Betty, ya que está lista para dar vida a otros personajes.

“Profesionalmente aprendí mucho, estoy lista para más cosas, Betty me ha hecho crecer muchísimo, no tengo miedo a que me encasillen, creo que también puedo crear nuevos personajes y espero que me den la oportunidad de hacerlo”, puntualizó.

CONÓZCALA

La actriz mexicana Elyfer Torres está muy agradecida con el crecimiento personal e histriónico que le ha dado Betty. (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

Elyfer Torres

Nació un 15 de febrero en la Ciudad de México

Estudio en La Royal Academy of Dance, de Inglaterra

Participó en la serie “El Secreto de Selena” y “La Piloto”

Condujo el programa “Te cae”, de Snapchat

Fue finalista de la Chica E! (México 2016)

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/19/elyfer-torres-betty-en-ny-belleza-estereotipos/1744444001/