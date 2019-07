CLOSE

Alejandra no niega su gran amistad con Juan Collado y Yadhira Carrillo, ahora que están pasando por momentos difíciles, solo que es prudente. (Foto: La Voz)

Amiga de Yadhira Carrillo y Juan Collado, la actriz y cantante Alejandra Ávalos expresó que no ha visitado al abogado en la cárcel, porque considera que no es prudente.

“No he ido y creo que en este momento no me corresponde hacerlo, le corresponde a la familia, a la gente que está muy cercana a él, a sus intereses”, indicó.

Reconoce que tanto la familia como los abogados de Juan, están tranquilos esperando que todo se resuelva a su favor.

“No he querido ni saber si lo puedo hacer, pero también por una estrategia del mismo abogado, es importante que en este momento estemos tranquilos, esperando a que las cosas sucedan, porque espero que salgan bien para todos”, comentó.

Expresó que aunque estima a Yadhira y a Juan, considera que en estos momentos debe apoyarlos sin ser imprudente.

“No me he sentido con esa libertad, de esa iniciativa de ir, creo que la familia es la que debe de ir”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/19/alejandra-avalos-no-ha-visitado-juan-collado-en-la-carcel/1780813001/