El actor asegura que su hermano está bien y tranquilo.

Odiseo Bichir ama profundamente a su hermano Demián. (Foto: La Voz)

Aún cuando no ha podido ver personalmente a su hermano Demián Bichir, Odiseo Bichir asegura que tiene una gran relación con él y sabe que se encuentra bien, recuperándose, tras la muerte de su esposa.

“Todavía no lo he visto, pero él me asegura a mí y al resto de la familia que está bien, eso es lo que comunica con mensajes cariñosos y de luz”, expresó el actor, quien tiene la mejor relación con su hermano.

Tras el suicidio de la actriz Stefanie Sherk, Odiseo asegura que tanto Demián como su familia, han aprendido a vivir con ese dolor.

“Estamos aprendiendo a que, como todos los que pisamos esta tierra, tenemos que encontrar un lugar donde acomodar esas experiencia y seguir adelante. Son lecciones para el resto de nuestra vida, son aprendizajes que no es sano, ni posible hacer a un lado”, indicó.

Odiseo agradeció a su hermano, ser su maestro de vida.

“Es un hombre muy espiritual y yo le aprendí muchas cosas a él. Todo lo que tengo que decirle, es gracias, gracias por tratarme como me trata, es un maestro para mí”, indicó.

