Cristian no pudo protagonizar “Jesucristo Súper Estrella”, afirmó Alejandro Gou. (Foto: La Voz)

El productor Alejandro Gou desmintió que Cristián Castro haya rechazado protagonizar el musical “Jesucristo Super Estrella”, debido a que estaba pasado de peso y quería cambiar algunas escenas para evitar que el público viera sus kilos de más.

“No digan cosas que yo no he dicho, no es cierto, yo no dije eso, si hubiera sido cierto yo lo digo, Cristian se portó como un caballero que es, negocié mucho con él y no se dio”, indicó el productor, durante la alfombra roja de la puesta.

Expresó que Cristian sí fue una de sus opciones, sin embargo, el cantante tenía una agenda de conciertos muy apretada y le fue imposible.

“Sí lo busqué, obvio es mi amigo, pero trae una agenda muy complicada, su manager Darío León es amiguísimo mío y sí estuvimos negociando con él, efectivamente, estaba muy interesado, pero teníamos que ensayar dos meses y él ya tenía conciertos cerrados y no podía dejarlos”, indicó.

Sin embargo, agradece poder tener a Beto Cuevas protagonizando esta historia, debido a que ha representado a Jesucristo de una manera extraordinaria.

“Escuchar las canciones de Getsemani, con la voz de Beto Cuevas, bueno las mujeres derriten”, puntualizó.

