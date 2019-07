CLOSE

El productor expresó que ha estado en contacto con el cantante, quien se encuentra feliz con su serie.

El productor y director Pedro Torres quiere a Vero Castro y a Lucía Méndez juntas en una serie. (Foto: La Voz.)

Ahora que ya se confirmó la segunda parte de la serie de Luis Miguel, el productor Pedro Torres aseguró que el cantante está feliz con el resultado de la primera temporada.

“Está contento con la serie”, expresó.

Aunque él ya no hará la serie que tenía planeada del cantante, expresó que mantiene una amistad con “El Sol” quien se encuentra bien de salud.

MÁS: 'Luis Miguel es muy drástico, más no agresivo': Armando Manzanero

“Está muy bien… de México, es su país, dice que está divino”, indicó.

Desea reunir a Verónica Castro y Lucía Méndez

Por otra parte, Pedro no quita el dedo del renglón y espera algún día poder reunir a Lucía Méndez y a Verónica Castro en una de sus series.

“Sería increíble hacer algo juntas, yo creo que es momento de que ya hagan algo juntas. Yo creo que si se les ofrezco un buen texto, un buen guión, las dos aceptarían”, comentó.

Sobre los rumores que aseguran que Verónica Castro y Yolanda Andrade se casaron, el productor desconoce si esto es verdad. (Aunque igual se dice que Yolanda en realidad se casó con la cantante sinaloense Melissa Galindo).

“No tengo idea, no sé, no me invitaron a la boda”, indicó.

