Marcos expresó que no se ha acostado con su tío como para que él asegure que es homosexual.

Marcos señaló que nadie tiene derecho a hablar de la sexualidad de otras personas. (Foto: La Voz)

Siempre respetuoso de la sexualidad de todas las personas, el cantante Marcos Valdés, lamentó que su tío Felipe Gil, quien hoy es Felicia Garza, se haya atrevido a decir que él es homosexual. El hijo de Manuel “El Loco” Valdés expresó que cada quien debe hablar de su propia vida, no de la de los demás.

“Me dolió mucho, sí lloré, porque no me imaginé que se pusiera a decir cosas así en la tele”, indicó.

“Él no se ha acostado conmigo nunca, la gente que habla de otra persona, es porque se ha acostado con ella. No entiendo porque hace eso, si yo decido declarar algo de mi vida privada, yo lo voy a decir, él no sabe de mi vida, no ha vivido mi vida”, indicó el también actor.

Manuel 'El Loco' Valdés se encuentra bien tras haberle aparecido una bola

Sobre la salud de su papá, Manuel “El Loco” Valdés, Marcos expresó que le salió una bolita, pero afortunadamente es de grasa

“Le salió una bolita, pero no es nada, es grasita gracias a Dios. Ya lo llevaron (al hospital) y no tiene nada, ya le hicieron una biopsia y no es nada”, comentó.

Señaló que debido a que “El Loco” no ha superado la muerte de su hijo Alejandro, una de sus hijas le regaló una foto enorme de él.

“Todavía está muy triste por la pérdida de mi hermano. Mi hermana Norma Yolanda le llevó una fotografía de Alejandro de 'este tamaño' con un bastidor, y mi papá habla con él todos los días”, puntualizó.

