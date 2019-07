CLOSE

El cantante era un fuerte candidato para protagonizar el musical "Jesucristo Súper Estrella", pero decidió no aceptar porque el papel requería un semidesnudo

Cristian Castro (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Cristian Castro perdió una importante chamba por culpa de sus lonjitas.

Según información del programa Con Permiso, que conducen Juan José Origel y Martha Figueroa, el cantante era un fuerte candidato para protagonizar el musical "Jesucristo Súper Estrella", el cual se estrenó este fin de semana en la Ciudad de México.

Sin embargo el intérprete de "Azul" rechazó desde un principio el papel ya que no quería aparecer casi desnudo en la escena de la crucifixión por los kilitos de más que tiene.

"Cristian no quería que crucificaran a Diosito, él quería poner una muerte alternativa, que le dieran un balazo, que se desnucara, no sé que le hubiera gustado, pero lo que no quería es que lo colgaran con la lonja ahí", confesó Figueroa.

Cristian Castro (Foto: Agencia Reforma)

Beto Cuevas fue quien se quedó con el papel estelar de esta ópera rock, en donde comparte escenario con Enrique Guzmán, Kalimba, entre otros.

Por otra parte, el intérprete de "Gallito Feliz" anunció hace unos meses que estaba trabajando en un reality show junto a su famosa madre Verónica, en donde balconeará todo lo que hacen en su día a día como ir a los ensayos para sus conciertos, andar de gira, estar en casa y hasta las peleas que tiene con su progenitora.

