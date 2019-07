View this post on Instagram

¡ESTAMOS EMBARAZADOS! Solo Dios sabe lo que le hemos pedido tu llegada, y solo mi Clau y yo sabemos lo que nos hemos preparado para el día en que nos den esta bendición. Aunque no hay mucha pancita, ya hemos tenido varias conversaciones tu y yo. De la mano de mi hermosa @claudiaalvarezo y a mis hijos @maxrovzar y @alexrovzar te estaremos preparando un hogar lleno de amor, aprendizaje, risas y abrazos de oso . Gracias por escogernos para ser tus papas. Te amamos y nos vemos muy pronto mi amor.