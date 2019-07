CLOSE

Carlos Trejo asegura que sigue dispuesto a enfrentar a Alfredo Adame, el próximo 2 de agosto.

Story Highlights Hasta el momento, no se le ha notificado la demanda que interpuso Alfredo Adame en su contra.

Alfredo Adame demandó a Carlos Trejo por agresión. (Foto: La Voz)

Tras haber agredido a Alfredo Adame, el “investigador paranormal” Carlos Trejo asegura que no se arrepiente de haberlo lastimado, aunque en realidad no era esa su intención, solo quería aventarle agua, pero “se le fue la botella”.

“Que si me arrepiento, no, no me arrepiento, mi intención no era aventarle una botellita de este tamaño, la destapé, la tomé, mi intención era mojarlo, se me fue la botella y eso fue lo que pasó”, indicó.

A pesar del incidente, Carlos Trejo asegura que sigue dispuesto a enfrentar a Alfredo Adame, el próximo 2 de agosto, fecha pactada para su pelea, que tiene una penalización, de 1.5 millones de pesos, alrededor de 78 mil dólares.

“Yo estoy puesto, no tengo ningún tipo de problema, el señor puso una orden de restricción y es muy difícil subirse a un ring, cuando alguien no quiere ser tocado” , comentó.

Hasta el momento, no se le ha notificado la demanda que interpuso Alfredo Adame en su contra.

“No me ha llegado, pero si me llega, les enseño el citatorio”, comentó desafiante el cazafantasmas.

