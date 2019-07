CLOSE

Los hijos de Joan Sebastian, vivos o muertos, son sus herederos a partes iguales. (Foto: RENE ORTEGA/Televisa)

El abogado Marco Chacón, representante legal de Julián Figueroa, espera que a finales de año, se concluya la sucesión testamentaria de Joan Sebastián, en la que hay un gran avance.

“Ya terminó todo el tema del inventario, ya están establecidos los bienes, lo siguiente sería llegar a un acuerdo de repartición, claro, todavía no hay acuerdo de repartición sobre la mesa, nadie se está peleando, todos están de acuerdo en el proceso”, señaló el representante legal de Julián Figueroa, hijo de Joan y de Maribel Guardia.

Sobre la demanda que interpuso Érika Alonso, madre de Juliana, una de las hijas de Joan Sebastian, Marco Chacón explicó que esto se debe a que ella vive en Estados Unidos.

“Ella abrió un proceso en Estados Unidos, porque ella vive allá, yo no lo quiero ver como una cosa que esté en desacuerdo, sino como un tema legal; tú pones un proceso en el lugar donde vives, ella, y la mamá de Juliana vive en McAllen, Texas, y ahí, ella fue y abrió un proceso sucesorio en Estados Unidos, porque además, hay bienes en Estados Unidos y la sucesión en México nunca ha pedido la atracción de los mismos”, indicó.

Asimismo, el abogado aclaró que Sebastián y Trigo Figueroa, sí están incluidos en la sucesión testamentaria, ya que ellos no pueden quedar fuera, aún cuando físicamente ya no están.

“Ningún heredero puede dejar afuera a nadie, no es como yo soy heredero y decido qué tú que eres mi hermano, no recibas nada, eso no funciona así, desde un principio se hizo el llamado a todos los herederos”, explicó Chacón, quien es esposo de Maribel Guardia.

El abogado agregó que la herencia de Joan se dividirá en partes iguales entre todos sus hijos, vivos o muertos, en este último caso, serán los descendientes de ellos, los beneficiados, pero no directamente.

“Lo que mucha gente piensa es que se divide por el número de nietos y no es así, se divide por el número de hijos, lo que quiere decir que cada uno de los hijos de los herederos fallecidos recibe la parte correspondiente. En este caso los hijos de Trigo y Sebastián, van a recibir la parte que les correspondía a ellos o sea, si tú tienes diez hijos y falleces, tus hijos van a recibir tu parte dividiva entre diez”, indicó.

Aseguró que las regalías, así como los bienes del cantante, serán repartidos en partes iguales.

“El estado de Morelos, lo que determina es que van partes iguales para los herederos. Las regalías cuando se determine se va a repartirse en partes iguales, la marca no es susceptible de dividirse, si tú explotas la marca y recibes 10 pesos, esos diez pesos se dividen entre los herederos”, puntualizó.

