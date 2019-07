CLOSE

Confiesa que aunque sabía del gran éxito de la telenovela de hace 20 años, no conocía la historia, nunca la vio, porque estaba muy chica.

Sandra asegura que el público disfrutará al máximo esta nueva versión de “La Usurpadora”. (Foto: Cortesía)

Con la ilusión de regresar a la televisión con una gran historia, que le permite interpretar al unísono a Paola y Paulina, dos personajes completamente distintos, Sandra Echeverría está feliz de ser la protagonista de la nueva versión de “La Usurpadora”, que constará de 25 capítulos.

A 20 años de haberse realizado en México, con gran éxito la telenovela “La Usurpadora”, con Gaby Spanic como protagonista, Sandra confiesa que aunque sabía todo eso, no conocía la historia, nunca la vio, porque estaba muy chica, pero en cuanto leyó esta nueva adaptación, le encantó, además del reto que representa interpretar a gemelas, por lo que decidió regresar a la televisión en México, luego de casi 8 años de resistirse, por lo demandante que son las grabaciones.

MÁS: Sandra Echeverría pide al público que no crean todo lo que se publica

“Yo estoy haciendo mi versión, lo mejor que puedo, es una historia que está muy bien escrita, está muy cuidada toda la adaptación y la realización, de una forma cinematográfica maravillosa, tengo un elenco maravilloso que me cobija, yo no estoy tratando de hacer ninguna comparación, estoy haciendo mi propia versión”, indicó.

Andrés Palacios y Arap Bethke, sus galanes en “La Usurpadora”. (Foto: La Voz)

Sincera, señala que el no haber visto “La Usurpadora”, en 1998, le permite no tener referencia alguna y crear su propia interpretación.

“No recordaba la historia y mejor así, no imitó a nadie. Estamos tratando de hacer los personajes muy humanos, no es la buena, buena, ni la mala, mala, hay que darle verdad a los personajes, que sean humanos, no caricaturas, cada uno tiene su punto de ser y de ver la vida”, comentó.

Una de las cosas que le ha costado un poquito de más trabajo es que las gemelas, aunque idénticas físicamente, no son solo distintas en cuanto a su forma de ser, sino que crecieron en distintos países y hablan diferente.

“Ha sido un reto, totalmente, un personaje tiene acento bogotano, aquí mis compañeros me han estado ayudando, ha sido complicado, es la primera vez que trabajo con un acento, y por otro lado, está Paola, que es el otro personaje, completamente distinto, lleno de fuerza y frialdad, ha sido divertido jugar con estos dos personajes”, indicó.

MÁS: Sandra Echeverría será una usurpadora moderna

Finalmente, Sandra comentó que aunque reside en Los Ángeles, esta encantada de pasar unos meses en México, haciendo este gran proyecto, que justo coincidió en que su esposo Leo de Lozanne también está haciendo teatro, y pueden estar aquí juntos.

“Todo se dio para estar trabajando los dos en México, además a mi me da tiempo de atender a Andrés (de tres años) dos tardes a la semana, todo está muy bien. De verdad, no se pierdan la historia, se van a quedar enganchados en cada capítulo ”, puntualizó la actriz.

CONÓZCALA

El dar vida a unas gemelas, su gran reto. (Foto: Cortesía)

Sandra Echeverría

Formó parte del grupo Perfiles

En TV Azteca protagonizó la telenovela “Súbete a mi Moto”

Su éxito llegó al protagonizar para Telemundo la versión telenovela brasileña “El Clon”

En Televisa realizó “La Fuerza del Destino”

En Hollywood trabajo en la cinta “Savages”

Está casada con el cantante Leonardo de Lozanne con quien tiene un hijo



Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/16/sandra-echeverria-la-usurpadora/1674654001/