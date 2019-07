CLOSE

El actor dejó claro, quién es su nuevo amor después de concluir su romance.

Polo habla con honestidad de su situación amorosa. (Foto: La Voz)

Tras darse a conocer que Polo Morín y Lambda García habían terminado su relación, el actor aclaró a través de sus redes sociales quién es nuevo amor.

Cuando un fan le preguntó a través de su twitter si ya tenía nuevo amor, el actor respondió de esta manera.

“Jajajajajajajaja mi nuevo amor soy yo, mi familia y mis amigos”, escribió.

El actor también aclaró hace unos días que su relación con Lambda, no había terminado por culpa del Luis Carlos.

“Sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias... solo quiero aclarar que @luiscarlosma es una gran persona, íntegra y un gran amigo. Lo están culpando de algo que él no hizo”, puntualizó.

