Olivia Calderón, un oficial de detención del Departamento de Policía de Tempe, audicionó en "America's Got Talent" de NBC durante el episodio 1407 de "Auditions 6", que se emitió el martes 9 de julio. ( (Foto: Trae Patton/NBC)

Una mujer que se desempeña como oficial de detención del Departamento de Policía de la ciudad de Tempe, audicionó en el programa "America's Got Talent" durante el episodio del martes 9 de julio, y ella, lo hizo “a su manera”.

Olivia Calderón, de 47 años, cantó "A Mi Manera", la versión en español de "My Way", un tema clásico escrito por Paul Anka y que se hizo famoso en la voz de Frank Sinatra.

"Cantar es la forma en que me libero del estrés del trabajo", dijo Calderón durante una conversación con el anfitrión de la edición televisiva, Terry Crews. "Siempre soñé con cantar en un gran escenario. Si no lo intentas, nunca sabrás si podrás hacerlo, y luego te preguntarás ¿y si?".

Su madre y su hermano mayor la apoyaron desde la audiencia en las gradas, pero ella aseguró que su "fanático número uno" era su padre, quien murió hace unos cuatro años.

Después de su actuación, el implacable juez inglés Simon Cowell, le preguntó si algo le había impedido tener una carrera como cantante a una edad temprana.

"Decidí poner mi sueño en espera para ... ayudar a mi mamá a cuidar de mi papá", señaló entre lágrimas.

Cowell y otros jueces, incluida la actriz Gabrielle Union y la bailarina Julianne Hough, se mostraron muy satisfechos con su actuación.

"Tienes una pasión contigo cuando interpretas, y eso me encanta", dijo Cowell. "Me encantaría ser la primera persona en decir que sí te doy mi calificación".

"Cantaste esa canción que todos hemos escuchado tantas veces, y la hiciste tuya", señaló Hough. "El escenario fue absolutamente tuyo".

El cuarto juez, el comediante Howie Mandel, indicó que para él la actuación no era su "mejor taza de té", pero le deseó lo mejor. Sin perder el ritmo, Cowell intervino con una broma.

"Recuerda dónde puede ponerte", apuntó Cowell.

Calderón es licenciada en interpretación vocal y en justicia penal. Ella tiene 21 años de experiencia en el sistema de correccionales y 12 con el ayuntamiento de Tempe.

Actuar ante un gran público aparentemente no es nada nuevo para ella. La oficial apareció en "La Reina de la Canción" de la cadena Univision, una competencia de talentos hispanos. Según Eloy Enterprise, eso la llevó a grabar el año pasado un dueto del éxito musical "Las Nubes", con el ganador del Grammy Little Joe. Y la nativa de Eloy, Arizona, actuó en los servicios funerarios del ex gobernador Raúl Castro en 2015.

Olivia Calderón se presentó en el Pepsi Hyped para el medio tiempo en el Super Bowl Central de Verizon en el centro de Phoenix el jueves 29 de enero de 2015. (Foto: Cheryl Evans/The Republic)

La actriz Gabrielle Union mencionó durante el programa que ella tiene familia viviendo en Tempe.

"Espero que nunca conozcas a ninguno de ellos", bromeó.

Los arizonenses podrán disfrutar de la actuación de Calderón en un futuro episodio de "America's Got Talent", a medida que avance a la siguiente ronda. El programa de talentos se transmite los martes a las 7:00 p.m. por el canal NBC, aunque la cadena nacional no tiene una fecha especifica de transmisión para su próxima aparición.

"America's Got Talent" está en su temporada catorce de transmisión. Todos los participantes compiten para ganar los votos de los espectadores y con ello, ganar un premio de un millón de dólares.

Traducción Alfredo García

