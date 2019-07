CLOSE

Siempre preocupados por la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos, Giovanni y Hernán Hernández, integrantes del grupo Suenatron, reprobaron las redadas que se están realizando en California.

“Todo lo que está pasando con el gobierno, con este señor (Donald Trump) que ni quiero mencionar su nombre, que empezó redadas en California, es frustrante, no es posible que se hagan ese tipo de cosas”, indicó Hernán.

“Siendo artistas, creo que tenemos una plataforma donde poder hablar, es importante que nuestra voz se escuche, porque esas cosas no deben de pasar, no deben de suceder, no estamos viviendo los tiempos de antes, hemos ya evolucionado y no es justo lo que se está haciendo”, indicó Giovanni.

Así como lo hicieron hace cinco años, a través de su tema “Todos Somos Bienvenidos”, donde hablaban sobre los inmigrantes, aseguran que a través de sus letras seguirán levantando su voz.

Giovanni y Hernán Hernández, integrantes del grupo Suenatron, reprobaron las redadas que se están realizando en California. (Foto: La Voz)

“Hace unos cinco, seis atrás años sacamos una canción que dice que “Todos somos bienvenidos” habla de niños inocentes, que vienen aquí a Estados Unidos sin tomar una decisión ellos, los traen aquí sus padres a fuerza, aunque lo hacen para que tengan una mejor vida. En nuestro siguiente disco, vamos a seguir hablando de eso, si Dios quiere, vamos a sacar un tema que se llama “Romántico”, porque la gente ya no tiene pasión, amor y eso se está reflejando”, indicaron los hermanos Hernández.

Orgullosos de lo que está sucediendo con su sencillo “Cumbia Cali” con la que hacen un homenaje a la comunidad México-Americana en los Estados Unidos, Suenatron no descarta hacer una colaboración con su admirado padre Hernán Hernández, integrante de Los Tigres del Norte.

“Eso sería un sueño hecho realidad, porque él fue quien nos ayudó con algunos arreglos de las voces, tiene 50 años de experiencia, él es todo para nosotros, él es Suenatron, porque siempre está al pendiente de nosotros”, puntualizaron.

