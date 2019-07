CLOSE

Maribel prefiere mantenerse al margen de lo que haga o diga José Manuel Figueroa. (Foto: La Voz)

Luego de que José Manuel Figueroa expresar que no tiene relación alguna con Julián Figueroa, debido que no le pareció la forma en la que manejó la muerte de su padre, ya que el famoso cantautor no murió en sus brazos, como él declaró, Maribel Guardia expresó que no hablará sobre el tema, ni guarda rencor alguno a ninguna persona.

“Yo no tengo qué hablar de José Manuel, que Dios lo bendiga, es él hijo de Joan a quien yo respeto, hermano de Julián y con más razón”, señaló.

Tras conocer que José Manuel aplaudió la forma en que ella, le ha enseñado a Julián ha manejar los medios de comunicación, pues en ese momento aprovechó la muerte de su padre para que hablarán de él , la cantante reiteró que no hablará mal de José Manuel.

Maribel Guardia participó en el homenaje a Gualberto Castro. (Foto: Agencia Reforma)

“Si no tengo nada qué decir, no tengo nada qué decir, que Dios lo bendiga”, señaló.

Por otra parte, respecto al museo que se tiene planeado hacer en honor a Joan, Maribel señaló está dispuesta a donar cosas personales.

“Si me pidieran fotografías con Julián sí (de Joan con Julián), y me imagino que con todos sus hijos más bien, una foto de él con todos sus hijos, claro que lo haría”, indicó.

Aunque aclaró que ella no donaría las cartas amor que le escribió Joan cuando estuvieron casados.

“Las cartas de amor ya no tienen porque estar ahí, eso (el museo), debe de ser un homenaje a la vida de Joan, sus discos, sus premios todas esas cosas hermosas que él hizo, los inicios de su carrera todo eso sería lindo que viera el público, porque si se trata de cartas de amor hay muchas a las que les escribió a muchas mujeres”, puntualizó la cantante, quien participó en el homenaje a Gualberto Castro.

