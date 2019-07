CLOSE

Elyfer está encantada con Betty. (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

Tras varios tropiezos en la vida de Betty, finalmente ayer por la noche llegó la transformación de “Betty en New York”, algo esperado por el público y por Elyfer Torres, actriz que da vida a este icónico personaje.

“Son cambios muy fuertes en la vida de Betty, por primera vez en la vida le gusta lo que ve en el espejo, su reflejo, creo que es una etapa muy conmovedora”, señaló la actriz en exclusiva para La Voz.

La transformación también le dio libertad a Elyfer, quien durante meses tuvo que conservar la imagen que usaba para la telenovela.

“Fue muy cool hacer esta transformación, de pronto me hizo mucho más libre, poder salir a la calle como yo quisiera, ahora creo que me importa mucho menos el aspecto físico, no significa que me haya descuidado , pero ahora prefiero cuidar lo que soy”, expresó.

Para Elyfer era importante que Betty conservara su esencia por ello cuando se habló de la transformación pidió que se mantuviera su cabello rizado.

“Fue un trabajo en equipo al cien por ciento porque siempre ha habido como un tabú al pelo rizo, decidimos dejarlo, sólo definirlos, el quitar los lentes, eso si fue algo que yo pedí, porque creo que los ojos expresan mucho de lo que somos, y quitamos también tanta ropa, porque Betty la usaba como protección, y poco a poco ella va quitándole capas para ir descubriendo quién es”, indicó.

