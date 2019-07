CLOSE

El actor aseguró que él no ganara económicamente nada con la pelea, ya que sus ganancias las donará totalmente.

Alfredo Adame no se retracta de la pelea con Carlos Trejo. (Foto: La Voz)

Luego de que Alfredo Adame fuera agredido con una botella de agua por Carlos Trejo, durante la conferencia que ofrecían para anunciar la pelea que enfrentarán, el actor aseguró que la agresión no detendrá su enfrentamiento.

“Me siento perfectamente bien. No pasa nada, seguiré siendo Alfredo Adame. La estrategia es muy fácil, lo mismo que hizo ahorita (arrojarle una botella de agua) fue lo que le hizo a Yatana cuando la agarró a patadas e hizo que abortara, es un cobarde, solo puede hacer daño agarrando a la gente descuidada, a la gente vulnerable, como lo ha hecho en muchas ocasiones, me le voy a parar enfrente, mi estrategia no va a pensada en sus habilidades”, expresó el actor, herido por el golpe que recibió.

“Yo no voy a ganar ni un quinto, yo desde un principio dije que lo que se recaude, que la bolsa completa, se fuera a niñas abusadas física, sexual y psicológicamente en Monterrey; este cobarde no quiso, dijo que él no dona, porque es muerto de hambre, pero yo no voy a ganar nada, lo que voy a ganar, es el placer de romperle su pu.. madre a este pende...”, indicó.

Por su parte, Carlos Trejo justificó la agresión a Adame.

“Que le dé gracias a Dios que fue la botella, no lo voy a soltar, todo mundo se dio cuenta que yo aventé la botella, pero nadie vio cuando él me aventó la base del micrófono”, puntualizó.

