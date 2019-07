CLOSE

El actor le desea lo mejor a la hija de Alex Lora, pese a declaraciones homofóbicas.

Emilio es un chico educado, al que antes que nada, le enseñaron a respetar a todas las personas, no importa su raza, religión, condición social o preferencias sexuales. (Foto: La Voz)

El actor Emilio Osorio aseguró que a pesar de que respeta la posición homofóbica de Celia Lora, quien expresó que “le daría pena tener un hijo put..”, no lo comparte, pues a él, sus padres, le enseñaron a respetar y aceptar a todas las personas, sin importar raza, religión, condición social, o preferencias sexuales.

Bajo esta premisa, Emilio espera que la hija de Alex Lora, nunca tenga un niño homosexual, para que no sufra ni ella, ni su hijo.

“Yo creo, no sé, a mis 16 años, con todo respeto y con toda la humildad, a mí siempre me han enseñado que primero va el respeto, la igualdad y la equidad de género, entonces, yo respeto la opinión de la señora, si la señora piensa así, está bien, si la señora no quiere en un futuro (que su hijo) le salga con esas preferencias, pues ojalá no lo tenga, para que ella no sufra y tampoco sufra la cría”, indicó.

Emilio aseguró que sus padres, siempre le han enseñado a respetar las preferencias sexuales de las personas, por lo que a él, lo menos que le preocuparía, sería tener un hijo homosexual.

“A mí en lo personal, no me preocuparía el tener un hijo con diferentes preferencias, que quieran lo que quieran, que coman lo que quieran, que hagan lo que quieran, a mí me da igual, van a ser mis hijos y yo los voy adorar y voy a dar la vida por ellos, como mi madre y mi padre lo han hecho”, indicó.

Gracias a la educación que le ha dado su madre, la actriz Niurka, el actor indicó que sabe defenderse con buenas palabras, si alguien lo llegara a ofender por interpretar a un personaje homosexual.

“Si en algún momento alguna persona (que no me ha pasado) llega y de alguna manera me llama de una forma ofensiva, porque estoy interpretando un personaje homosexual con todo el orgullo, yo creo que con el manejo y la libertad de expresión que me ha dado mi madre le diría: “hermano, si no quieres, no lo veas”, puntualizó.

