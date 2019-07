CLOSE

Aleks, respeta el que su hija se haya inclinado por la actuación y no por la música, aunque señala que canta muy bien. (Foto: La Voz)

Con una carrera artística muy prolífica que inició de niño como actor, el músico y cantautor Aleks Syntek, está muy orgulloso de que su hija Natalia Coronado haya debutado como actriz en la serie de “Los Elegidos”, que recién se estrenó en Televisa, por lo que la apoya con todo gusto.

“Yo no he sido un papá promotor de que se dediquen a esto mis hijos, sino más bien los he apoyado a que descubran ellos lo que son y mi hija lo está haciendo muy bien y se está ganando su derecho de piso”, señaló.

A pesar de que su hija canta precioso, Aleks expresó que siempre se inclinó más por la actuación.

“Es una niña muy completa, canta muy bonito, baila, actúa, pero a ella le apasiona la actuación, en una obra de la escuela me dijo: “papá lo que se me hace más fácil es la actuación” y me pareció una manera muy preciosa de decir: “ayúdame” y así lo hago”, indicó el músico.

Aleks explicó el motivo por el cual su hija, decidió utilizar el apellido de su mamá, para su nombre artístico, ya que en realidad ella es Natalia Escajadillo.

“Escajadillo es un apellido un poco extraño y ella lo decidió así y me gusta que tenga su propia individualidad”, indicó.

Finalmente ,quiso dejar claro que las acusaciones que recibió de acoso de parte de un menor, están aclaradas.

“Todo fue exagerado y falso, yo nunca pasé realmente por una acusación como lo dicen, eso fue un señalamiento en redes sociales y se acabó”, puntualizó.

