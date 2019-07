CLOSE

El actor señala que aunque ha interpretado a muchos villanos, cada uno ha sido distinto.

Flavio señala que ha sido un placer formar parte de “La Reina del Sur 2”., interpretando a "El Zurdo Villa" (Foto: Telemundo)

Sin miedo a ser encasillado como villano, Flavio Medina confiesa que disfruta mucho interpretar al malo de la historia, como es el caso de “El Zurdo Villa”, a quien le da vida en “La Reina del Sur 2”.

“Los personajes de villano son los que más me gustan, me han preguntado si me da miedo que me encasillen, pero la verdad no, porque creo que son personajes más lejanos a mí, y se me hacen los más interesantes”, indicó el actor.

Flavio señala que aunque ha interpretado a muchos villanos, cada uno ha sido distinto, le ha exigido histriónicamente de distinta forma, aunque siempre les busca por lo menos un lado positivo, por ejemplo de “El Zurdo Villa”, le gusta que cante.

A Flavio le gusta que "El Zurdo Villa" cante. (Foto: GroneRevelado/Telemundo)

“Es un personaje complicado, hay conceptos con las que no estoy de acuerdo con él porque es un hombre que camina por la oscuridad, pero como actor, uno siempre tiene que defender a su personaje para interpretarlo. De pronto, hay emociones que no has experimentado como actor , pero que hay que reconocer para poder vivir el personaje, quizá lo que tiene de Flavio de “El Zurdo”, es que le gusta cantar”, comentó.

Amante de los buenas historias, que conllevan un gran trabajo personal y en equipo, Flavio señala que ha sido un placer formar parte de “La Reina del Sur 2”.

“Yo creo que el público la estaba esperando. Es una gran historia, y cuando a mí me hablaron de “El Zurdo”, este narcotraficante, romántico, bohemio, enamorado de Teresa Mendoza, a quien ha esperado durante mucho tiempo, es maravilloso poder encontrar un hombre con cambios emocionales, que le encanta jugar”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/08/flavio-medina-el-zurdo-villa-reina-del-sur-2/1675148001/