Tras la muerte de sus compañeras, la actiz valora aun más, poder seguir pisando los escenarios.

Sobreviviente de cáncer de mama, Daniela Romo lamenta profundamente la muerte de sus compañeros por este mal, y asegura que su lucha sigue, porque no sabe si algún día regresará. (Foto: Televisa)

Como sobreviviente de cáncer de mama, Daniela Romo confesó que fue muy triste enterarse de la muerte de Christian Bach y Edith González, pues sabe que en la lucha contra esta enfermedad, la familia también pasa por un gran dolor.

“Las sentí terriblemente, porque transité por ese camino, sé del dolor y las dificultades, de todo lo que tocas, a tus amores, padres, tu gente”, expresó la actriz y cantante.

Agradecida con la vida por haberle permitido superar la enfermedad y volver a disfrutar de su trabajo, Daniela se deja la piel en el escenario, en cualquier proyecto que hace.

“Valoro esto que estoy haciendo y vale toda la pena. En el tiempo que estuvimos haciendo la obra (“Hello Dolly”), se fue Christian Bach, luego Edith y Gualberto (Castro). Es algo que no puedo explicar lo que siento, celebro la vida haciendo 'Hello Dolly', por eso la amo tanto, porque me ha permitido vivir, ejercer, hacer y obligarme a mil cosas de disciplina”, indicó.

Para Daniela, la lucha contra el cáncer es día a día, por lo que continúa haciéndose sus revisiones periódicamente, siempre con el temor de que regrese.

“A mi doctor le digo: 'Ya lo extrañaba', y él me contesta: 'No, tú siempre vienes aterrada y te vas feliz'. Es verdad, siempre voy aterrada, porque te hacen todos los exámenes. Cuando sales, es feliz, pero nunca sabes, de momento no lo pienso o ni lo llamo, nada, pero tengo la sensación de ser una sobreviviente, como de un avionazo, porque otros se van y tú te quedas”, puntualizó.

