Después de que la cantante asegurara que ha sido agredida por su hija, ella lo niega.

El pleito entre Frida y su madre, la cantante Alejandra Guzmán, ya está totalmente fuera de toda cordura por parte de ambas. (Foto: La Voz)

Luego de que la cantante Alejandra Guzmán, expresará en una entrevista, que ha recibido agresiones y golpes de su hija Frida Sofía, la joven asegura, de forma por demás dura, que su madre miente.

“Ahorita les saco videos y fotografías de moretones y putazos que me metió Alejandra Guzmán, pinche mentirosa y culera. Me muero del coraje, por más fuerte que me haga, me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quiere seguir, también le voy a seguir ¿qué ganas? Yo jamás, jamás, jamás le he levantado ni un dedo a mi mamá”, explicó Frida Sofía, a través de sus redes sociales

Aseguró que tiene testigos de los abusos físicos que ha recibido de su madre, incluso, posteó un video, donde muestra su brazo lleno de moretones.

“Ya basta de decir mentiras… Ahora anda diciendo que yo golpeé a Alejandrita. Mejor hay que conseguir testigos. Hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, psicológico, mucha gente, o sea que shhh”, indicó.

Lamentó que Alejandra siga afectándola.

“Todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas, pero no te voy a dar el gusto, me duele, pero yo soy sincera con todos, yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si, sí, fue para quitármela de encima, está loca”, indicó.

