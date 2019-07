CLOSE

El actor expresó que su relación con la actriz, tiene muy poco

Danilo Carrera protagoniza una nueva historia en Televisa. (Foto: La Voz)

Con la sonrisa tatuada en el rostro, el actor Danilo Carrera no oculta que está muy enamorado de Michelle Renaud, con quien asegura, lleva muy poco tiempo de relación, aunque los rumores digan que llevan un año, desde que protagonizaron la telenovelas “Hijas de la Luna”, cuando ambos estaban aún casados.

“Se me sale la sonrisa, no es que no nos quedó de otra (hablar de su relación), llevamos muy poco tiempo juntos, estamos conociéndonos, estamos en la etapa de enamoramiento, estoy muy feliz”, indicó el actor, quien está a punto de iniciar una nueva telenovela en Televisa, bajo la producción de Rosy Ocampo.

Danilo asegura que la excelente relación que tiene con Michelle, se extiende con su pequeño hijo, con el que ya convive, aunque nunca pretendiendo ser su papá, pues el niño tiene el suyo.

“Él tiene su papá y su mamá, y yo estoy conociéndolo también a él. Lo conozco desde antes, cuando estuvimos grabando “Hijas de la Luna”, estuvo en la grabación de la boda.

El actor agregó que tiene mucha afinidad con los niños, le viene de familia, porque de hecho él tiene hermanos más pequeños.

“A mí me encantan los niños, yo soy el mayor de cuatro hermanos y me encantan los niños”.

Incluso, no descarta la posibilidad de tener hijos con la actriz.

“Cuando Dios me los mande los tendré, no tengo problema en tener un equipo de futbol completo”, puntualizó.

