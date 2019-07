CLOSE

Ilse Salas hizo una gran actuación en el filme “Niñas Bien” (ahora en Pantaya), lo que le dio el premio Ariel a Mejor Actriz. (Foto: Cortesía)

Con un premio Ariel en la mano, como Mejor Actriz por su trabajo en la cinta “Niñas Bien”, Ilse Salas asegura que cada uno de sus proyectos, los escoge por lo que le puedan dar como actriz, no por la popularidad o el dinero que le puedan dejar, porque a través de ellos le gusta crecer.

“Esto es muy de reinvéntate, yo creo que mis proyectos siempre han sido igual, llevo diez años construyendo una carrera discreta, que no es muy popular, y es porque he elegido las historias que a mí me interesa contar”, indicó la actriz, quien en la 61 edición del Ariel, el máximo premio en la cinematografía de México, competía nada menos que con Yalitza Aparicio, la nominada al Oscar.

Aunque Ilse considera que cada una de las nominadas en la terna a Mejor Actriz, merecían el premio, una tenía que ser la ganadora y agradece a la Academia, el reconocer el trabajo que hizo en “Niñas Bien”, interpretando a Sofía, una mujer de clase alta, que un día se enfrenta a la pérdida de todo lo material.

Ilse Salas le ganó el Premio Ariel a Mejor actriz a Yalitza Aparicio. (Foto: Cortesía)

“Creo que todas en la terna se lo merecían, yo me siento muy contenta, muy honrada”, indicó.

La cinta “Niñas Bien”, se estrenó el pasado 28 de junio por Pantaya, lo que a Ilse le ilusiona, porque aunque reconoce que a ella le gusta ver las películas en el cine, tienen un tiempo en cartelera y las quitan, y hoy, las grandes plataformas como Pantaya, son lo mejor para que las cintas sigan sumando público.

“Yo soy romántica, me gusta verlo en cine, pero, las plataformas también es verdad tiene la posibilidad de que el público pueda disfrutarla desde su casa”, señaló.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/02/ilse-salas-ninsa-bien-proyectos/1632325001/