El actor aseguró que se encuentra bien, tras haber terminado su relación con la actriz.

Diego de Erice confiesa que Irán Castillo y él no funcionaron como pareja, por lo que decidieron hace unos meses, terminar con su breve relación. (Foto: La Voz)

El actor Diego de Erice, aseguró que se encuentra bien, tras haber terminado su noviazgo con Irán Castillo, pues todo fue de la forma más correcta para ambos, como adultos que son, simplemente se dieron cuenta que eran buenos amigos, pero como pareja no tienen casi nada en común y van por distintos rumbos, no funcionaron.

“El término “recuperándome” me suena como que estuve en cama mucho tiempo, convaleciente y no, no es el caso”, indicó el actor.

Aseguró que con el paso del tiempo, ha ido aprendiendo a terminar sus relaciones de la forma más correcta.

“Cada vez vas teniendo como más regeneración tanto interna, como física, hay relaciones que te desgastan a niveles muy altos y hay otras que te dejan cosas muy bonitas”, expresó.

Diego señala que no es un hombre que cargue con problemas eternos y procura que todo termine de manera sana y continuar con un buen trato, en broma, señala que pese a todo, es de los que bloquea en redes, a sus ex parejas.

“Yo soy de los que se tira a la depresión y soy de los que bloquea a la gente en redes, no, eso se me hace patético, “ay, terminé, te bloqueo”, puntualizó.

