Rosie Rivera asegura que su hermano Juan no tuvo que ver en las agresiones que sufrió un camarógrafo en la boda de “Chiquis

Rosie Rivera aseguró que antes de darle libertad a José Trinidad, el juez debe primero hablar con las víctimas y cerciorarse de que no agredirá a más niñas. (Foto: La Voz)

Rosie Rivera, tía de “Chiquis” Rivera, aseguró que ni ella, ni su familia tuvieron qué ver en las agresiones que recibieron los medios de comunicación, que se dieron cita a las afueras del lugar, donde se llevó acabo la boda de “Chiquis” y Lorenzo.

“Tomamos responsabilidad por lo que hacemos, pero no seremos culpados por lo que no hicimos y Juan no tuvo nada qué ver con la seguridad. No estaba presente, ni los conoce. El camarógrafo y el seguridad, los dos cometieron errores y ha iintervenido la policía”, escribió en sus redes.

Aclaró que el camarógrafo, no tuve que ser atendido en un hospital tras ser agredido.

“Que quede claro... no tuvimos nada qué ver el problema entre el camarógrafo y el seguridad. Una situación muy triste y desafortunada para todos. El camarógrafo nunca fue al hospital como dicen, no sacaron pistola, nadie fue arrestado y ningún Rivera cuestionado”, indicó.

Justificó a su hermano Juan Rivera, quien al ser cuestionado por los medios sobre la boda de su sobrina, dio a conocer el celular de Raúl de Molina.

“No se si @juanriveramusic estaba mal en revelar el número de Raúl de Molina. Pero como hermana, mi lugar no es corregirlo, sino apoyarlo porque conozco el corazón de ese gran hombre. Defiende a su familia. Y si por eso me dice “mala cristiana” vale la pena. Soy mujer de familia” , puntualizó.

