CLOSE

Luego de que Gabriel Soto escribiera en sus redes sociales que la actriz no “se sacrifica” al trabajar, la actriz respondió al actor

Geraldine dice que ella cuando tiene cosas que decir, las dice claras y directas, no se anda con indirectas. (Foto: La Voz)

Luego de que Gabriel Soto escribiera en sus redes sociales que Geraldine Bazán no se sacrificaba al trabajar, ya que lo hacía por decisión, pues él la mantiene a ella y a sus hijas, la actriz respondió le respondió.

NOTA RELACIONADA: Gabriel Soto expresó que si Geraldine trabaja es por gusto

Gabriel Soto no quiere problemas en su vida. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

“Uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice o hace, y yo siempre he sido bien clara, él sabe que cuando yo tengo algo qué decir, lo digo fuerte, claro, sin rodeos, sin indirectas y cuando no tengo nada qué decir, no lo digo”, indicó.

La actriz aseguró que Gabriel es responsable de lo que escribió, por lo que ella no le afecta lo que diga.

“Al final, cada uno tiene que hacerse cargo de los que hacemos”, indicó.

Sobre si su pareja Santiago Raymundo ya convive con sus hijas Las actriz se limitó a decir que “no”.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/07/01/geraldine-bazan-asi-responde-critica-de-gabriel-soto/1621800001/