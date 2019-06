CLOSE

Gundy Bécker, esposa de Gualberto Castro, partió en paz, porque siempre fue un nombre muy alegre.

Gualberto se fue sonriente, él amaba la vida y la disfrutó al máximo. (Foto: La Voz)

La señora Gundy Bécker, esposa de Gualberto Castro, aseguró que el cantante se fue sonriendo, ya que siempre fue un hombre que amo la vida

“Gualberto era alegre, era de fiesta, yo recuerdo que sus fiestas de cada año, eran maravillosas; decíamos: “van a ir 200 personas y la primera fue de 300 y luego llegaron a ir hasta 1200. Él se fue sonriendo, Gualberto siempre amo la vida”, indicó.

El cantante tuvo el tiempo suficiente para dejar todos sus cosas en orden.

“Todo lo dejó perfectamente arreglado, creo que hasta que estuvo arreglado se fue. Nunca hablamos de su última voluntad, porque no hablábamos de muerte”, indicó.

Su esposa expresó que se le hará un homenaje, en donde diversos compañeros participarán.

“Este ya está confirmado que va a ser en el Teatro de La Ciudad, los demás no sé, no he tenido tiempo, estarán Coque Muñiz, Carlos Cuevas, Rocío Banquelles, Manoella Torres, Maribel Guardia, y ayer me confirmó Mijares, él le ha tenido un cariño muy grande desde hace muchos años”, indicó.

Los restos del cantante serán cremados.

“Me lo voy a llevar mi casa, lo voy a disfrutar y después lo vamos a poner en un nicho con los actores”, indicó.

