CLOSE

La actriz tomó con humor las críticas que le hicieron a su figura, luego de fuera fotografiada en bikini en Tulum.

Sara Maldonado asegura que ahora “se cuidará” de los paparazzi y saldrá a asolearse ¡en pants! (Foto: La Voz)

Luego de que se dieran a conocer una fotos en bikini de Sara Maldonado, por las cuales fue criticada en redes sociales, por supuestamente tener unos kilos de más, la actriz tomó con humor la situación, pues asegura no le importa.

“Qué les diré, me pusieron un efecto, me pusieron Photoshop (ríe ), estoy embarazada, ah verdad, que les puedo decir me agarró el paparazzi y no tengo nada qué decir al respecto”, indicó sonriente.

Expresó que no le incomodan que le tomen fotos, pues sabe que ahora todo el mundo trae un teléfono con cámara.

“Hay paparazzi por todos lados, por lo que ahora salgo a asolearme en pants, gracias a eso (ríe)”, señaló.

Sobre su noviazgo con el empresario Juan Savila, la actriz aseguró estar feliz.

“Estoy bien, estoy contenta, ahí están las fotos, si la tuviera muy en privado, no subiría mis fotos a Instagram”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/06/27/sara-maldonado-criticas-peso-cuerpo/1585828001/