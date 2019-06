CLOSE

La cantante no pudo ocultar lo difícil que es para ella estar distanciada de su papá

Story Highlights “A mi papá le agradezco la vida”, dice la cantante

Ana Bárbara no tiene relación con su padre, pero lo respeta y a distancia, manifiesta que lo ama. (Foto: La Voz)

Debido al distanciamiento que se ha dicho existe entre Ana Bárbara y su padre Don Antero Ugalde, la cantante no pudo ocultar lo difícil que es para ella estar distanciada de su papá, pues al ser cuestionada sobre la relación que tiene con él, no pudo contener el llanto.

“Hago lo mejor que puedo, a mi papá lo amo lo adoro, a mi papá le agradezco la vida, a mi papá lo bendigo, siempre y a veces... lo que doy y lo que tengo, es lo que me alcanza mi alma para darle, quizá no sea lo que quisiera, pero es lo que tengo”, indicó durante la conferencia de prensa para anunciar su próximo concierto.

La cantante reiteró que el amor por su padre es inmenso: “Don Antero, lo amo”.

Ana Bárbara aseguró que gracias a su familia, sigue manteniéndose vigente, pues sus hijos la impulsan a seguir creciendo como cantante.

“No es tan fácil equilibrarlo, pero lo que me mueve es esa pasión que siento como cada uno de ustedes por lo que hacen, pero ustedes los medios y el público son esa gran inspiración. Y salgo, porque si no lo hago, mis hijos van a tener una mamá frustrada. Voy a trabajar y regreso contenta y feliz”, indicó.

Sobre la relación que mantiene con José María Fernández, “El Pirru”, padre de su hijo José María, explicó que es cordial por el bienestar de toda la familia.

“La relación con él es muy cordial, porque al final tenemos esos amores compartidos, pero no hubo eso que comentan, que si dineros, que si esas cosas. Saben que yo no me agüito con eso, yo ahorita, ando arrastrando la cobija y no nos importa, somos felices, yo soy feliz", puntualizó.

