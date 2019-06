CLOSE

Luego de que el actor fuera acusado, a través del movimiento Me too, de haber acosado a una bartender, se defendió

Sergio Sendel no permite que nadie manche su reputación, porque él es un hombre recto. (Foto: La Voz)

De forma cruda y contundente, Sergio Sendel señaló que no acepta la acusación de acoso sexual, que le hizo de forma anónima, una supuesta bartender, a través del Movimiento Me Too, porque él es una persona recta, que no va a permitir que nadie manche su nombre y su reputación con mentiras.

“A mí no me mancha nadie, tengo una conducta impecable, me la paso (la acusación) por los huevos”, comentó el actor.

Lamentó, que a través de este movimiento, se busque afectar a personas inocentes.

“Creo que es un movimiento con dos caras, de doble filo, es un movimiento frágil en su estructura, porque lo pueden utilizar para realmente denunciar algo que valga la pena, y también para hacer daño a alguien que no te ha hecho nada. No conozco nada más (del movimiento) que puro chisme bajo y corriente”, indicó.

Sergio incluso, no tenía conocimiento de la supuesta acusación, pero se mostró por demás molesto, con quienes le dan voz a estos anónimos.

“No voy a contestar tonterías ¿qué pasó?, ¿agresión? Hay retrasados mentales, hay idiotas, como hay hombres, hay mujeres imbéciles, no voy a contestar eso”, puntualizó.

