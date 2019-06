CLOSE

El actor prefirió no opinar sobre las declaraciones que dio su madre Niurka.

Emilio respeta a su mamá y no opina de lo que ella hace o dice. (Foto: La Voz)

El actor Emilio Osorio, prefirió no opinar sobre las declaraciones que dio su madre Niurka, al asegurar que ella había sido la mejor “Aventurera”, a solo días del fallecimiento de Edith González.

“Para mí, soy su hijo, es mi madre y siempre voy a tener un respeto hacia toda la comunidad de actores y artistas, yo estaba muy chiquito, tengo 16 años, soy un niño, no me voy a meter en chismes”, expresó.

Aseguró que respeta los comentarios de su madre, ya que ella es responsable de las cosas que dice.

“Mi mamá puede decir lo que quiera, es su mente, es su boca, es su cuerpo, si mi mamá no me hubiera educado con la libertad de expresión que yo tengo y la mente tan amplía, yo no tendría la dimensión para hacer los personajes que hoy estamos protagonizando”, comentó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2019/06/25/emilio-osorio-niurka-edith-gonzalez/1559630001/