Pee Wee lanzó su EP ADN con cinco temas inéditos. (Foto: Universal Music)

El cantante Pee Wee dejó claro que no ha copiado el estilo de Maluma, y que fue él quien usó primero ropa extravagante y el pelo teñido.

“El que yo use estos colores (verde fluorescente) no quiere decir que estoy copiando el estilo de alguien, lo he visto en varios artista, no solo en Maluma”, expresó el cantante.

Señaló que hace años, fue él quien impuso moda con el pelo teñido.

“Eso de pintarse el pelo y ponerse aretes grandes lo hice yo hace mucho y es interesante cómo está de moda de nuevo, el que yo haga este tipo de cosas para mí es genuino, porque era lo que yo manejaba”, indicó.

El cantante y actor, está de regreso en la música con ADN, en donde cuenta con colaboración con Juan Magan.

