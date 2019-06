CLOSE

El actor pidió a los tuiteros “no la amuelen ”, luego de que se mal interpretara un tuit, donde el actor agradecía el apoyo que le han brindado en los últimos días.

Héctor Bonilla que recibirá el Ariel de Oro por su vasta trayectoria de 55 años como actor y director. (Foto: La Voz)

El primer actor Héctor Bonilla, quien recibirá el Arel de Oro por su vasta trayectoria artística, pidió a los tuiteros que “no la amuelen”, luego de que mal interpretaran un tuit que subió, creyendo que se estaba despidiendo de esta vida, debido al cáncer que padece.

“Queridos Tuiteros:

!No la amuelen! Aludía a estos pasados días... que no necesariamente son mis últimos. Si piensan rezarme un rosario por ahí del 2030. Abrazos cibernéticos”, escribió el actor.

El mensaje que escribió don Héctor y el cual fue mal interpretado por los usuarios dice:

“Generosos tuiteros, unas líneas para agradecer su enorme apoyo en estos últimos días”, por lo que diversos usuarios pensaba que el actor se estaba a punto de partir, por lo que hubo quienes se despidieron del actor.

“Que DIOS le bendiga y buen viaje TIO ALBERTO!”, escribió un usuario, mientras que otros le dieron ánimo.

“Mi estimado Héctor, porqué dices 'en estos últimos días'?? Nosotros te queremos, deseamos que permanezcas con nosotros toda la vida. Salud y más éxitos Héctor!!!”, puntualizó otro usuaria.

Pero no, Bonilla solo estaba agradeciendo el cariño que le tienen, y los parabienes que le han expresado, porque le han entregado varios reconocimientos y recibirá el Ariel de Oro, uno de los máximos reconocimientos para un actor, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Padece cáncer de riñón, pero está en tratamiento

En febrero pasado, una revista reveló que le actor padece cáncer, lo que él confirmaría, un tanto molesto, a través de sus redes sociales, explicando que no era tan precisa la información.

“Gajes de este agridulce oficio: mi salud es del interés de la rapiña informativa (como si no hubiera temas más importantes para el país). Ni pedo. Publican verdades a medias. Sí, estoy enfermo, pero no exactamente como lo vociferan. Estoy en tratamiento. Feliz y trabajando.

Bonilla, de 80 años de edad, explicó que la verdad es que padece cáncer de riñón, no de pulmón, como decía la nota, pero está bajo tratamiento puntual, va muy bien y tiene la mejor actitud.

Con un largo trabajo histriónico y en dirección, Héctor Bonilla no ha dejado de trabajar, incluso, durante un homenaje que le brindó la Secretaría de Cultura, por 50 años de trayectoria, aclaró que si está pelón, no es por la quimioterapia, porque para el cáncer de riñón, no es aplicable ese tratamiento, sino por la filmación de la cinta “Más que mil Palabras”.

El actor, que recibirá el Ariel de Oro por su vasta trayectoria cinematográfica, como actor y director, señaló que está luchando, está bien, animado y trabajando, que es lo que quiere hacer el tiempo que siga respirando.

