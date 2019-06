CLOSE

El conductor acusa a Bigorra de inventar que entre él y Coronado que había un romance.

Poncho también se dice víctima del supuesto tráfico de información de la Raquel Bigorra. (Foto: Talento Latino)

Tras la queja de Daniel Bisogno de supuestamente haber sido traicionado por Raquel Bigorra, a quien acusa de vender a una revista detalles de su vida íntima, Poncho de Anda se sumó al conductor de “Ventaneando” y también acusó a la cubana de ser ella quien vendió el chisme de que él e Ingrid Coronado, mantenían una relación amorosa, sin importarle que estaba afectando gravemente a las familias de ambos.

“Yo estoy convencido de que ella fue el agente conductor, ella era la que daba la información a TV Notas y eso lo sé por fuentes muy cercanas, yo sé que ella amenazó con que iba a aprovechar este chisme para destruir a Ingrid, sin importarle que iba a afectar a varias familias, eso lo sé”, indicó.

Poncho detalló, que el problema se suscitó, porque a Raquel no le pareció que su lugar en el programa matutino de TV Azteca “Venga la Alegría”, lo tomara Ingrid Coronado.

“A Raquel la dejaron fuera de 'Venga la Alegría' y en su lugar se quedó Ingrid, y Raquel lo tomó como una venganza personal, de lo cual yo no tenía nada qué ver, simplemente, lo hizo porque el grupo de trabajo que teníamos en ese momento, tuvimos buena química con Ingrid. Yo fui chivo expiatorio y las cosas no se deben de tomar personales, me hizo mucho daño y yo creo que ahora la vida es justa”, indicó.

El conductor contó que en aquellos días la pasó mal, porque todo lo que hacía al lado de Ingrid, era malinterpretado, como lo que sucedió en un viaje de trabajo que hicieron Ingrid y él a Nueva York, y los estuvieron siguiendo para tratar de captarlos de una forma cariñosa, cosa que no consiguieron ya que entre ellos nunca hubo nada.

“En mayo de 2015, nos mandan a Ingrid y a mí a Nueva York, a una presentación de publicidad para la venta de programas a los Estados Unidos, y viaja un productor de 'Ventaneando' y un ex conductor de 'Venga la Alegría' para sacar fotografías, pero obvio no iba a pasar nada, es un viaje de negocios, entonces, sacan una fotografía de eso, de dos compañeros de trabajo caminando por las calles de Nueva York y, a partir de ahí, se dedican a crear un escándalo, donde no había nada”, puntualizó.

