Andrea Escalona disfruta de ser parte del matutino más longevo de la televisión mexicana. (Foto: Cortesía)

Actriz, cantante y conductora, con casi 20 años de experiencia, Andrea Escalona brilla en “Hoy” por méritos propios, al lado Galilea Montijo y de Andrea Legarreta, y deja a un lado, a quienes dicen que está ahí, solo por ser hija de la productora del programa, Magda Rodríguez.

“Ser hija de Magda me pone en el mapa del público, pero al final del día, soy una mujer que se levanta temprano a trabajar, hago mis reportajes, les pongo mi personalidad”, señala Andrea con una sonrisa que ilumina aún más su rostro.

Andrea viene de una familia de grandes actores y productores, su bisabuela, la primera actriz Ada Carrasco; su abuela, doña Malena Doria, igual dejó huella como gran actriz; su abuelo, el don Jorge del Campo, igual fue un actor de gran renombre, su madre y su tía son grandes productores, así es que sabía, desde muy niña, que cualquier escenario que pisara, siempre iba a estar sujeta al escrutinio y se preparó para ello, para trabajar y merecer la herencia de prestigio en los escenarios, que le dejaron.

“Sé, que criticas siempre va a haber, yo tomó lo mejor, y estoy abierta a ellas, soy de las personas que hasta contesta en redes sociales, creo que la televisión es para generar pasiones, tanto odio. como amor, y yo siempre me planteo, que no he querido pasar como una persona gris”, indicó.

En “Hoy”, Andrea se siente feliz, como en casa, todos mis compañeros me tratan muy bien y a mi me gusta mucho el contacto con el público matutino

“Me siento contenta, es un programa que refleja mucha energía, a mí me gusta comprometerme y me gusta mucho entretener al público”, indicó.

Ser conductora de “Hoy”, le permite a Andrea seguir adelante con su carrera como actriz y cantante. (Foto: Cortesía)

El estar en “Hoy”, no la ha hecho descuidar su carrera como cantante.

“Mi objetivo siempre ha sido ser una artista completa, que actúe, cante, conduzca, a mí me encanta cantar, porque lo que hago es contar historias, conectar con la gente desde diferentes plataformas. Ahora estamos planeando cantar con un artista, pero todavía no puedo decir”, señaló.

Aún cuando posee un cuerpo escultural, confiesa que no le interesa dar consejos de belleza, ya que cada quien debe forjarse su propia disciplina, por ejemplo, a ella le cuesta mucho seguir rutinas para alimentarse bien, pero trata de seguirlas, porque sabe “sus debilidades”.

“Qué voy a dar consejos, en esta carrera te tienes que mantener con buen cuerpo, pero si no lo hiciera, yo sería gordita buenona, tengo las nalgas que dio Magda (su mamá). Admiro a mis compañeras que se cuidan bastante, a mí no me gusta decir mentiras si soy de taquitos, carnitas, obviamente trato de no meterle mucho a la piñata, tampoco te creas que tengo mucha fijación con el cuerpo”, expresó

CONÓZCALA

Está muy orgullosa de la carrera que ha hecho, y de ser parte de una gran dinastía de gente muy valiosa en el medio artístico mexicano. (Foto: Cortesía)

Andrea Escalona

Nació el 6 de agosto

Debutó a los 3 meses de edad, en la telenovela “Seducción”

Inició carrera como actriz, cantante y conductora en TV Azteca

Ha trabajado en las telenovelas “Como en el Cine”, “La Heredera”, “Súbete a mi Moto”, “Machos”.

En el 2011 renunció a TV Azteca

Trabajó en Telemundo

Se integró a las filas de Televisa, en donde forma parte del equipo de “Hoy”

