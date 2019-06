CLOSE

Raquel dice que no está dispuesta a que Bisogno la siga difamando. (Foto: Azteca)

A través de sus redes sociales, Raquel Bigorra se defendió de las acusaciones que le ha hecho Daniel Bisogno, al asegurar que fue la conductora quien filtró a una revista la información de su divorcio y de su supuesta homosexualidad.

“Yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar, tú puedes decir “fulana me vendió”, pero lo tienes que comprobar, y yo, por mis principios y mis valores, no lo vendí, cómo para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero. No es a lo que me dedico, ni es lo que yo tengo en mi corazón, no es lo que me interesa sembrar para la vida, esa no soy yo. Es muy delicado estar levantando, acusando a la gente, sin tener pruebas”, expresó la conductora.

Raquel lamentó que Daniel Bisogno no la haya buscado personalmente para hablar de la situación, antes de hacerla pública.

“Se puede sentarse y platicar, no ir primero a difamar y segundo hacer un show de todo esto, además de ser de mal gusto, estás lastimando. Yo me he dedicado a construir, a estar con mi familia, a cuidar a mis amigos como lo cuide a él y esto se ha vuelto un show”, indicó.

Por su parte, Daniel Bisogno posteó un mensaje con una nota, en donde se habla la forma en que ha actuado Raquel con amigos como Roberto Romagnoli, quien le consiguió su contrato en TV Azteca.

“Esto apenas comienza, cuando se va dañando gente, rompiendo familias, ocasionando despidos, vendiendo a tus amigos, eso sí es ser una basura! La lista aumenta! Vean esto!!!”, expresó Bisogno.

