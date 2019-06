CLOSE

La actriz aplaudió el trabajo que está haciendo Aparicio, representando a México con gran orgullo.

Exigente con sus personajes, Maya aún no sabe qué sigue en su carrera después de protagonizar la serie de “Selena”. (Foto: FX)

La actriz Maya Zapata aplaudió que Yalitza Aparicio esté representado a México en el mundo, de una manera muy digna.

“Me da gusto ver que estamos en una transformación, que las personas son dignas de representarse a sí mismas, no solamente en los personajes que se dedican al servicio, sino a seguir removiendo los paradigmas, Yalitza está rompiendo estos estereotipos, incluso, desde un lugar mejor que la televisión, como en las marcas, la veo presentado Head & Shoulders, me encanta verla haciendo eso, siendo imagen de una marca tan grande”, indicó.

A la actriz, le parece importante que hoy se esté buscando a las personas adecuadas para interpretar un personaje.

“Ella está tomando el camino de prepararse, de ser vocera, de hacer una labor preciosa, yo en su momento interpreté personajes de oaxaqueñas y lo hice, no soy oaxaqueña, pero porque las mismas mujeres oaxaqueña, no tenían la posibilidad de representarse a sí mismas, que era una pena y hoy las cosas están cambiado, y me da mucho ver que estamos en una transformación”, comentó.

Tras haber interpretado a Selena, la actriz asegura que no sabe cuál será su siguiente proyecto, debido a que cada vez es más exigente.

“No soy una actriz que escoja fácil, respeto tanto mi trabajo que es difícil encontrar mis personajes”, puntualizó.

