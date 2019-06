CLOSE

"El Sol" tendrá 4 fechas durante la celebración de la Independencia en la llamada Capital del Entretenimiento, número de presentaciones que no tenía desde 2014

Luis Miguel (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Así suba de peso, esté más bronceado, le falle la voz o esté envuelto en escándalos, Luis Miguel es una apuesta segura para el The Colosseum del hotel Caesars Palace de Las Vegas.

La prueba es que este año "El Sol" tendrá cuatro fechas durante la celebración de El Grito de Independencia en la llamada Capital del Entretenimiento, número de presentaciones que no tenía desde 2014.

"Los hoteles nunca van a apostar por algo en lo que no van a ganar. Vieron que el artista Luis Miguel ya es parte de ellos. Es una presentación que ya es del hotel. Tiene un grupo de gente que lo sigue, no importa si engorda o no, o si la voz le cambia. Siguen siendo fan de él.

"Ahorita suena mejor que nunca, tiene su sonrisa... Fue el primer grupo hotelero en poner las residencias y la de él no es una, pero casi. El hotel siempre gana cuando tiene a Luis Miguel", dijo en entrevista Rafael Villanueva, director de ventas internacionales de Las Vegas.

A Luis Miguel le gustan las cosas buenas. (Foto: AP)

Tras una ausencia de tres años, de 2015 a 2017, cuando tuvo un bache en su carrera por cancelar varios shows, el intérprete de "La Incondicional" volvió al popular recinto el año pasado con dos fechas.

“Cuando crees que no puede crecer más, otro artista llega. Los hoteles han invertido mucho para seguir esta fecha ('El Grito'), que sigue siendo muy importante” Rafael Villanueva, director de ventas internacionales de Las Vegas

En esta ocasión, Luis Miguel estará el 12, 13, 15 y 16 de septiembre en el coso, que hasta hace unos días albergaba la residencia de Celine Dion.

"Cuando ves un concierto aquí es totalmente diferente. Tenemos un dicho que es: 'Las Vegas cambia todo'", sostuvo el directivo.

Y es que reconoce que el cantante, así como Alejandro Fernández, se ha vuelto un consentido y casi una atracción obligada durante las Fiestas Patrias en el destino. La razón: ambos le ponen un toque más mexicano.

"No importa si voy al concierto o no, me llevo a mi familia y mis amigos porque les digo: 'Tenemos que estar en el casino cuando termina el show'.

"No salen así nada más, sino lo hacen cantando, con banderas de México, listos para bailar, hablando español. Es algo que no se ve en otro momento del año".

Gloria Trevi, Café Tacvba, Banda MS y Maná son otros artistas nacionales que tendrán presentaciones durante esa época del año en distintos recintos de la ciudad.

Pese a que es una celebración mexicana, también harán su aparición Marc Anthony y Maluma, pues con el tiempo se ha abierto la fiesta a todo el público latino.

"Estuve viendo el Top 100 de la música de México y muchos eran artistas como Maluma y otros que no son de México, porque es lo que le gusta jóvenes.

"También tenemos muchos hispanos y latinos, del sur de California y otras partes de EU, que están visitando a sus familias y amigos que viven en México y Colombia. Se juntan todos esa semana para disfrutar".

