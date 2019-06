CLOSE

La actriz deja claro que no hablará de su vida privada y por ahora, tampoco de su carrera

Silvia Navarro, es hoy, todo un misterio tanto es su vida laboral, como profesional. (Foto: La Voz)

La actriz Silvia Navarro asegura que no ha firmado contrato con Telemundo, cadena con la que se dijo hace unos meses, que haría su próxima telenovela; ni con Netflix, donde supuestamente se le consideraba para una serie, ni regresará a Televisa, donde se había dicho que estaría en la nueva versión de “Cuna de Lobos”.

“Cuando tenga algo qué decirles, por supuesto que se los haré saber”, expresó la protagonista de telenovelas como “Amor Bravío” y “Caer en Tentación”, entre muchas otras.

MÁS: Silvia Navarro prefiere no compartir sus proyectos hasta que sean un hecho

Siempre discreta tanto en su vida profesional como personal, la actriz, tampoco quiso hacer comentario alguno respecto a su supuesta separación e inminente divorcio con el ejecutivo Gerardo Casanova, padre de su único hijo; así como tampoco de las disputa que hay por la herencia de su padre con su madrastra y sus medios hermanos.

“Qué tal, cómo que es puro chisme, hay cosas en las que no me meto, me conocen”, indicó.

Expresó que nunca ha hablado de su vida privada y no lo hará.

“Siempre he dejado claro, que mi intimidad es mía”, puntualizó.

