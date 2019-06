CLOSE

El cantante dejó claro que no tiene ninguna orden de restricción para acercarse a sus hijas.

Pablo tuvo problemas con su ex esposa y ella pidió una orden de restricción, la cual no aplica para sus hijas, pues él es un padre responsable. (Foto: La Voz)

El cantante Pablo Montero expresó a través de comunicado de su oficina, que la orden de restricción que le impuso la autoridad, es para que no se acerque a su ex esposa, Carolina Van Wielink, más no a sus hijas.

“Lo que pasó, fue que por una diferencia que tuvieron Carolina y Pablo, ella tomó la decisión de pedir que el cantante no se acercara, pero a ella, a su ex mujer, no a sus hijas. Así que el día que se les vio en el área jurídica de una delegación en Playa del Carmen, fue porque las autoridades correspondientes, le hicieron saber a Montero sobre esa petición de Carolina”, expresa el comunicado.

En cita textual del comunicado, el cantante dejó claro, que sí puede convivir con sus hijas.

“Ni estuve preso, ni pagué una fianza y mucho menos hay una orden que me impida ver a mis hijas; yo he cumplido como padre con mis hijas en todo momento. Me hago cargo al 100% de absolutamente todas sus necesidades”, explicó el cantante.

En el documento enviado por la oficina de Pablo, se reservan los motivos por los cuales Carolina pidió una orden de restricción en su contra.

“Hasta el momento, la situación familiar está en los términos estipulados por cada uno de ellos (los cuales prefieren mantener en privado), simplemente les compartimos que Pablo ha cumplido como padre, que no tiene orden de restricción (con sus hijas), que no fue detenido y que el acuerdo final al que se llegue con Carolina ya se los haremos saber en cuanto éste llegue a su conclusión”, puntualizó.

